Fredag formiddag rykkede Nordsjællands Politi massivt ud til Lyngby Storcenter.

Politiet havde fået en anmeldelse om, at der befandt sig en mand med pistol i et hylster i storcenteret - men det viste sig, at manden var i sin gode ret til at være bevæbnet.

Der var nemlig tale om en politimand i civil tjeneste.

'Der var derfor ingen fare på færde,' skriver Nordsjællands Politi på Twitter.

