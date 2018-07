Politiet rykkede torsdag aften massivt ud til den lille by Saltum i Nordjylland, da man modtog en anmeldelse om et knivstikkeri.

Det skulle vise sig at være en helt anden sag.

»Det viste sig at være nogle interne stridigheder. Der var ikke nogen kniv alligevel,« oplyser Per Jørgensen, vagtchef ved Nordjyllands Politi – uden at kunne uddybe, hvem personerne var, eller hvad stridighederne gik ud på.

Til B.T. kan vagtchefen dog oplyse, at der var tale om personer, der kendte hinanden, og at en af personerne havde »bidt sig selv i tungen eller i kinden« og derfor blødte.

Politiet har nu lukket sagen, men da anmeldelsen om det mulige knivstikkeri løb ind, blev det taget særdeles alvorligt.

B.T.s medarbejder på stedet kunne sent torsdag aften fortælle, at der foran ejendommen i Saltum var to patruljevogne, to hundevogne, to ambulancer, en lægebil samt en indsatsleder i egen vogn.

Et område ved ejendommen blev spærret af, og det massive politiopbud fik en stor gruppe af nysgerrige mennesker til at følge politiets arbejde på afstand.

Den lille by Saltum har under 1000 indbyggere og ligger nær den kendte bade- og ferieby Løkken.