Fredag aften blev en mand skudt og dræbt på en parkeringsplads foran en boligblok i Søborg.

Skyderiet fandt sted på Gyngemose Parkvej i den københavnske forstad lige efter klokken 19.

Politi og redningsmandskab rykkede talstærkt ud og fandt en mand, der var blevet ramt af skud, mens han sad i en sort Audi.

Desværre stod mandens liv ikke til at redde.

en 27-årig mand blev skudt og dræbt.

Området omkring Gyngemose Parkvej er kendt som stedet, hvor DR's TV-Byen lå for år tilbage.

Her er normalt fredeligt med mange beboelsesejendomme, hvor der bor mange børnefamilier. Vejen ligger også tæt ved en stor skole, et privathospital og flere dagligvarebutikker.

Siden skyderiet har Vestegnens Politi været meget tilbageholdende med oplysninger i sagen.

Derfor vides det endnu ikke, hvor gammel den dræbte er, eller hvad der kan ligge bag drabet på ham. Politiet har heller ikke oplyst, hvorvidt episoden har relation til den verserende bandekonflikt i københavnsområdet.

Vi arbejder fortsat og i de kommende timer talstærkt på Gyngemose Parkvej med undersøgelser efter en mand lidt over kl. 19 er ramt af skud og afgået ved døden. Vi har ikke flere kommentarer, så længe undersøgelserne står på.#politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) August 21, 2020

I løbet af aftenen og natten arbejdede politiet på stedet med at sikre spor.

Så længe undersøgelserne står på, har de ikke yderligere kommentar, oplyser de på Twitter.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar for Københavns Vestegns Politi, som ikke ønsker at udtale sig om sagen, så længe efterforskningen er i gang.