En 38-årig mand forskansede sig mandag formiddag i en lejlighed i Aalborg SV, og Nordjyllands Politi var derfor massivt til stede på adressen. Han overgav sig ved 10.30-tiden.

Nordjyllands Politi fik klokken 8.47 mandag morgen en medling om, at en 38-årig mand havde truet et familiemedlem med en kniv, og rykkede derfor hurtigt ud til stedet, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Her kunne man konstatere, at manden var bevæbnet med et kniv. Politiet forsøgte at pacificere ham med peberspray, men det hjalp ikke.

»Da det ikke lykkedes at få manden til at lægge kniven fra sig, sendte vi yderligere patruljer til stedet,« siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, politikommissær Michael Elkjær.

Manden forskansede sig efterfølgende i lejlgiheden, hvorfra politiet forsøgte at få ham ud. Det lykkedes ved 10.30-tiden.

»Manden overgav sig til os efter en dialog med betjentene på adressen, og der er nu helt ro på situationen derude,« siger vagtchef Michael Elkjær.

Patruljerne fra Nordjyllands Politi afspærrede dele af området omkring Sløjfen i Aalborg SV.

Den 38-årige mand er anholdt og han bliver bragt til politigården i Aalborg, hvor han vil blive afhørt.