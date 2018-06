Ved du noget? Var du på stedet? Skriv til os på 1929@bt.dk eller på vores side på Facebook.

Politiet rykkede massivt i Espergærde søndag eftermiddag efter en anmeldelse om, at der var blevet affyret skud fra en bryllupskortege.

»Vi fik en anmeldelse fra en gammel militærmand, som havde hørt skudsalver. Hans kone havde set noget, der lignede en bryllupskortege af fem mørke biler, hvor der hang nogle personer ud af vinduerne, som affyrede skud,« siger vagtchef ved Nordsjællands Politi, Dan Houtved, til B.T.

Derfor rykkede politiet massivt ud til området og forsøgte at finde både biler og personer fra bryllupskortegen, men uden held. Til gengæld fandt politiet tre løsskudspatroner. Anmelderen mener dog, at han har hørt tre skudsalver med flere skud. På baggrund af fundet af patronerne mener politiet, at skuddene har været ufarlige, men det betyder ikke, at det har været lovligt at affyre dem.

»Løse skud sidestilles med fyrværkeri, og det må man jo heller ikke gå og skyde af, som man har lyst. Desuden er det her jo handlinger, som fremmer ængstelse hos befolkningen,« siger vagtchefen, som også kan fortælle, at politiet en overgang afspærrede et område ved Hovparken i Espergærde, mens man ledte efter patroner og bryllupsgæster.

Umiddelbart gør politiet ikke mere i sagen, men man vil stadig rigtig gerne have fat i de personer, der skød. Først og fremmest for at finde ud af, hvad det er for våben, de har brugt.

»Det kan være, at det er lovlige våben, men det kan også sagtens være, at det ikke er lovlige,« siger vagtchefen.

Ved du noget, der kan hjælpe politiet, kan du ringe på telefon telefon 114.