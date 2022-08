Lyt til artiklen

En 'kvik' dreng er blevet indstillet til en dusør af Østjyllands Politi.

Årsagen er, at han gav politiet et 'supersignalement', der førte til en anholdelse.

Det oplyser politikredsen i sin døgnrapport.

Hele sagen fik sin begyndelse tirsdag eftermiddag i Skødstrup, hvor et indbrud var i gang på Grenåvej.

»Et vidne havde på afstand set en mand slæbe en stol ud fra adressen og ind i en bil, men tyven var åbenbart blevet forstyrret, og han afbrød pludseligt sit foretagende og stak af fra stedet til fods,« beskriver Østjyllands Politi hændelsen i døgnrapporten.

Da betjente ankom til stedet, kunne de konstatere, at et indbrud havde været i gang – og uden for huset stod bilen med den stjålne stol i.

Derfor indledte de jagten på gerningsmanden ved at lede rundt i område.

»Den ene patrulje stødte undervejs på en dreng, der stod ved vejen i nærheden af huset, der havde været indbrud i. Da han hørte, at politiet ledte efter en tyv, fortalte han, at han havde leget i haven, da han så en mand med en taske løbe forbi ude på vejen,« oplyser politiet.

Selvom det var gået stærkt, kunne drengen give et meget præcist signalement af mandens udseende og flere detaljer om det tøj, han havde på.

Kort efter spottede en patrulje en 25-årig mand, der passede på signalementet. Også selvom han bar noget andet tøj.

Det viste sig, at han havde nået at skifte – og det tøj, han havde haft på under indbruddet, blev senere fundet gemt i et buskads i nærheden.

I hans taske fandt betjentene et koben.

Den 25-årige erkendte efterfølgende, at det var ham, der havde begået indbruddet, og han er blevet sigtet i sagen.

Politiet takker nu den 'kvikke' dreng for hans 'supersignalement':

»Drengen bliver nu indstillet til en dusør for sin skarpsindighed og gode hjælp til politiet,« lyder det i døgnrapporten.