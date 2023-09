Mandag eftermiddag har Københavns Politi lavet en aktion mod flere rockerborge i Hovedstadsområdet.

Der er tale om følgende adresser: Svanevej 5, 2400 Kbh. NV, Tømmerup Stationsvej 8B, 2770 Kastrup og Siljangade 10, 2300 Kbh. S.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

Det sker efter en periode, hvor der har udspillet sig en konflikt mellem to grupperinger i rocker- og bandemiljøet.

Senest har Hells Angels klubhus på Svanevej været udsat for et attentat med eksplosion.

B.T.s mand på stedet forklarer, at politiaktionen på Svanevej forløb ganske fredeligt.

De pågældende rockere gik ud af bygningen i ro og mag.

Politiaktionen på Svanevej forløb stille og roligt. Foto: Foto: B.T. Vis mere Politiaktionen på Svanevej forløb stille og roligt. Foto: Foto: B.T.

For at forhindre lignende hændelser og for at skabe tryghed for beboerne i områderne har Københavns Politi besluttet at lukke tre rocker-/bandetilholdssteder.

Det sker i medfør af lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme – bedre kendt som rockerloven.

»De meget voldsomme hændelser, vi har været vidne til, er helt uacceptable,« siger politidirektør Anne Tønnes og fortsætter:

»Borgerne skal kunne være trygge i deres nabolag og i resten af politikredsen, og vi tager nu et af de helt tunge værktøjer i brug for at lægge maksimalt pres på grupperingerne og for at forebygge flere voldelige angre.«

Lukningerne betyder, at det i perioden fra i dag den 11. september 2023 kl. 19.00 til foreløbig den 25. september kl. 19.00 er forbudt at opholde sig på de tre adresser.

Samtidig forlænges de to visitationszoner, der blev etableret den 28. august.

Klokken 19.30 vil politiet afholde doorstep om lukningen af bandetilholdsstederne.