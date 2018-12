To personer bliver senere i dag fremstillet i grundlovsforhør efter nattens tumult i fodboldspilleren Nicki Billes hjem i København.

Det bekræfter Aaron Newman, der er central efterforskningsleder ved Københavns Politi.

»En 30-årig mand og en 24-årig kvinde bliver fremstillet i grundlovsforhør senere i eftermiddag. Anklageren vil begære lukkede døre,« siger Aaron Newman.

Hvad de to personer bliver sigtet for, ønsker han ikke at oplyse, ligesom han heller ikke vil sige noget om identiteten på de anholdte.

(ARKIV) Træningskamp Esbjerg mod Lyngby. Nicki Bille debuterer for Esbjerg mod Lyngby. Nicki Bille. . (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix) Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere (ARKIV) Træningskamp Esbjerg mod Lyngby. Nicki Bille debuterer for Esbjerg mod Lyngby. Nicki Bille. . (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix) Foto: Jens Nørgaard Larsen

De to personer blev anholdt i går aftes på adressen Kenny Drews Vej 67 i København SV efter en anmeldelse om husspetakler.

Lejligheden tilhører den voldsdømte fodboldspiller Nicki Bille, der i oktober blev fyret fra Lyngby efter at være blevet sigtet for at true en dørmand med en luftpistol.

De anholdte blev ifølge øjenvidner ført væk i politiets hvide heldragter.

En tredje person blev hentet af en ambulance.

Han har pådraget sig skader, der er behandlingskrævende, men Aaron Newman vil ikke sige, hvilke skader han har pådraget sig.

»Han er uden for livsfare. Hans tilstand er stabil og han er ved godt mod, sagens omstændigheder taget i betragtning,« siger Aaron Newman.

Er han blevet udsat for vold?

»Han er i hvert fald blevet udsat for et traume.«

Der er tydelige spor af blod i entreen Foto: Jesper Vestergaard Larsen Vis mere Der er tydelige spor af blod i entreen Foto: Jesper Vestergaard Larsen

Da B.T. tidligere i dag besøgte lejligheden, var den forseglet med et lille klistermærke fra politiet, der oplyste at stedet er et gerningsted.

Der var tydelige blodpletter på terrassen, dørmåtten og det forreste af entreen, som kan ses gennem en altandør af glas.

Aaron Newman fortæller, at politiet fortsat arbejder med at sikre spor i lejligheden.

»Der bliver foretaget en ny gerningsstedsundersøgelse og vi fortsætter de kriminaltekniske undersøgelser for at klarlægge de nærmere omstændigheder.«