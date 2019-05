Nordjyllands Politi har sigtet det firma, der udførte arbejdet på Gug Skole syd for Aalborg under en tragisk dødsulykke 1. marts 2019, for at have overtrådt Arbejdsmiljøloven.

En 10-årig pige mistede livet i en ulykke. Pigen befandt sig i et buskads, da hun blev påkørt af en traktor med en påmonteret buskrydder.

Politiet og myndighederne har lige siden ulykken været i gang med et omfattende efterforskningsarbejde for at få hele hændelsesforløbet kortlagt.

Politiet har afhørt en række vidner, og det har også været nødvendigt at afhøre nogle af skolens elever, således at hændelsesforløbet kunne blive tilstrækkeligt belyst.

Det har resulteret i, at der rejses tiltale mod firmaet for overtrædelse af Arbejdsmiljølovens § 83 og § 82, idet firmaet som arbejdsgiver vurderes at være ansvarlig for, at en buskrydder monteret på en lift bag på en traktor ikke blev anvendt sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Det sker efter, at Arbejdstilsynet har færdiggjort sine undersøgelser.

Firmaet får en bøde på 40.000 kr., eftersom ulykken endte i et dødsfald.

Den 23-årige mand, der førte buskrydderen i forbindelse med ulykken, blev i marts måned sigtet for uagtsomt manddrab.