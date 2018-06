»Det er farligt og meget uansvarligt«.

Sådan lyder reaktionen fra Østjyllands Politi, efter de har set videoen af en studentervogn, der kører et kuld nyudklækkede HF-studenter rundt i nødsporet på en motorvogn. Videoen kan ses herover.

Videoen er sendt til journalist Anders Hemmingsen, og er ifølge afsenderen optaget torsdag morgen på Motorvej E 45 ved Lystrup nær Aarhus. På videoen ses det tydeligt, at der er studenter på vognladet, og derfor er det ikke tilladt at køre på motorvejen.

Reaktionen er af samme årsag meget håndfast hos Jacob Ulf, der er daglig leder af studenterkørselsfirmaet '!AMOK Studenterkørsel', som ejer vognen.

»Det skal man ikke gøre. Vi instruerer alle chauffører i, at de hverken må køre motorvej eller mototrtrafikvej. Vi har chaufførmøder, hvor vi understreger, at det må de ikke. Og der ligger både sedler og mapper med informationspapirer i lastbilerne, hvor der gøres tydeligt opmærksom på, at det ikke er tilladt«, siger Jacob Ulf.

Firmaet har konfronteret chaufføren med episoden efter B.T.'s henvendelse, og vedkommende har forklaret, at han ved et beklageligt uheld fik drejet ned på motorvejen, hvor han kørte forsigtigt i nødsporet, indtil han kunne få drejet af igen. Det hjælper ham dog ikke, siger Jacob Ulf.

Han understreger over for B.T., at episoden vil koste den pågældende chauffør jobbet hos dem.

»Vi sætter ham ud af drift«, lyder meldingen.

Fakta FAKTA: Det siger loven De gældende hastighedsbegrænsninger skal til enhver tid følges. Hastigheden må ikke overstige 40 km/t i tættere bebygget område og 60 km/t uden for tættere bebygget område. Derudover må eksamenskørslen ikke finde sted på motorvej eller motortrafikvej. Kilde: Færdselsstyrelsen.

Reaktionen er lige så seriøs hos politiet.

»Det er en sag, vi ser med stor alvor på. For det første må studentervogne ikke køre på motorvejen, og for det andet kører de oven i købet i nødsporet. Det er farligt og meget uansvarligt«, skriver pressemedarbejder Jakob Christiansen fra Østjyllands Politi i en mail til B.T. efter at have set videoen.

Og hans dystre melding til chaufføren er, at han risikerer at miste mere end sit job.

»Det er ikke utænkeligt, at føreren kan se frem til en stor bøde og en eventuel frakendelse af kørekortet, hvis vi finder frem til ham. Men vi kan ikke basere en sag på en video alene, for vi har brug for at verificere den og få flere oplysninger. Så vi har brug for en decideret anmeldelse fra borgeren, der har optaget videoen«, siger Jakob Christiansen.

Ved du noget om sagen, eller kender du til andre som den, kan du tippe os på mail: 1929@bt.dk.