Københavns Vestegns Politi har onsdag formiddag ransaget to adresse med relation til firmaet Urban Go, da politiet mistænker Urban Go for at drive ulovlig taxivirksomhed.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

I forbindelse med ransagningerne er der rejst sigtelse mod firmaerne Urban CPH og Urban Assist for overtrædelse af taxiloven § 4 og § 5, som handler om at have tillaelse til at drive erhvervsmæssig transport.

Opdateres...