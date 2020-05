En 39-årig mand er forsvundet, og politiet i Nordjylland frygter, at han har været udsat for en forbrydelse.

En ejendom i Frederikshavn bliver torsdag formiddag ransaget af politiet.

Baggrunden for ransagningen er, at en 39-årig mand er forsvundet, og politiet frygter, at han har været udsat for en forbrydelse.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden blev tidligere på ugen efterlyst. Siden har man fundet hans bil efterladt på Rimmen Station nordvest for Frederikshavn.

- Vores videre efterforskning af sagen har givet anledning til bekymring. Vi frygter, at han kan være blevet udsat for en forbrydelse, siger efterforskningsleder og vicepolitiinspektør Frank Olsen i meddelelsen.

Ejendommen, der ransages af politiet, ligger på Rendborgvej i Frederikshavn. Det fremgår ikke, om det er mandens bopæl.

Også andre lokaliteter i Nordjylland vil blive undersøgt af politiet.

- Hvis man har oplysninger i sagen, særligt om den forsvundne mand, så skal man straks ringe til politiet på 114, siger Frank Olsen.

Politiet kalder sit arbejde i sagen for "en større efterforskning", som foruden ransagning omfatter afhøringer og tekniske undersøgelser.

/ritzau/