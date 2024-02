Østjyllands Politi har lige nu i gang i en større aktion ved Lystrup.

Her foretager man ransagninger og søger med hunde ved flere opgange på adressen Elstedhøj.

Det skriver politikredsen på X.

Politiet skriver, at man leder efter 'ulovlige genstande', og at aktionen sker som en opfølgning på et våbenfund.

B.T. arbejde på at få en kommentar fra politiet.