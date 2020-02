I en større sag om handel med narkotika har Sydøstjyllands Politi tirsdag anholdt 14 personer.

Aktionen skete som led i en længerevarende efterforskning, der blandt andet omfatter mistanke om handel med narkotika, lyder det i en kortfattet pressemeddelelse fra politiet.

Ved aktionen blev 18 adresser - hovedsageligt i Horsens-området - ransaget.

De anholdte er 13 mænd og en kvinde i alderen mellem 22 og 30 år.

Kvinden og ni af mændene bliver onsdag fremstillet i grundlovsforhør. Her vil anklagemyndigheden bede dommeren om at lukke dørene for offentligheden.

'Der kan på nuværende tidspunkt ikke gives yderligere oplysninger til offentligheden af hensyn til efterforskningen – hverken om hvor ransagningerne er sket, resultatet af dem, indholdet af sigtelserne eller oplysninger om de sigtede,' skriver politiet i pressemeddelelsen.

/ritzau/