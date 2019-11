Mandag morgen skal to gigantiske vindmøllesektioner transporteres 23 kilometer fra Hanstholm Havn til det nationale testcenter for store vindmøller ved Østerild i Thy.

I den forbindelse anbefaler politiet, at de borgere, der bor langs ruten, for en sikkerhedsskyld forlader deres hjem, mens møllen transporteres forbi.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Transporten af de to vindmøllesektioner vil foregå i perioden fra klokken 08:30 til omkring klokken 18:00 mandag, da det kun er muligt at fragte de enorme vindmølledele med ganske få kilometer i timen.

Her kan du se noget af ruten. Foto: Midt- og Vestjyllands Politi Vis mere Her kan du se noget af ruten. Foto: Midt- og Vestjyllands Politi

Mens det hele står på, er vejene på ruten lukket for al anden trafik.

'Transporten af vindmøllesektionerne varetages af et professionelt firma og betragtes derfor som fuldstændigt sikker. Alligevel anbefaler politiet beboerne langs ruten for en sikkerheds skyld at forlade deres hjem, mens møllen transporteres forbi,' lyder det i pressemeddelelsen.

Hjemmeværnet vil samtidig blive sat ind for at dirigere trafikken og underrette de beboere, der bor i husene langs ruten, i god tid, før transporten passerer.

Det skyldes, at det kan være farligt at opholde sig i nærheden, hvis det - mod forventning - går galt.

Den ene af de to møllesektioner transporteres nemlig i oprejst position.

I pressemeddelelsen oplyser politiet dog, at den vogn, den transporteres på, er bygget til varierende terræn, ligesom der er vindmåleudstyr til stede. Hvis vejret bliver for dårligt, vil transporten blive indstillet.

Der er i alt tale om to møllesektioner, hvoraf den bredeste er knap otte meter og den højeste er cirka 28 meter.

De borgere, der bor langs ruten, har samtidig modtaget et brev med informationer om transporten og anvisninger til, hvordan de skal forholde sig.