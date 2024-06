Overvågningskameraer spiller vigtig rolle i efterforskninger, siger politiet, som vil have flere registreret.

Politiet opfordrer alle ejere af overvågningskameraer til at registrere kameraerne i politiets database, hvor de kan være til hjælp i efterforskninger.

Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse onsdag.

Det har siden 2021 været lovpligtigt for firmaer, organisationer og foreninger at registrere deres overvågningskameraer, hvis de optager på offentlige steder.

- Alligevel står antallet af registreringer ikke mål med det formodede antal overvågningskameraer i samfundet, skriver Rigspolitiet.

For private borgere er det omvendt frivilligt at registrere et overvågningskamera hos politiet.

Det håber Rigspolitiet, at flere vil gøre, lyder det i pressemeddelelsen.

Det er i Politiets Kameraregister, man kan registrere sit kamera.

Det kaldes også POLCAM.

For nuværende er der omkring 39.000 registreringer.

Det oplyser Johannes Sølvsten Jönsson, politiinspektør hos Rigspolitiet, til Ritzau.

Når politiet formoder, at ikke alle virksomheder har registreret deres kameraer, skyldes det blandt andet oplevelser hos betjente, siger politiinspektøren.

Det sker for eksempel, at politifolk i forbindelse med en efterforskning støder på kameraer i det offentlige rum, som de ikke kan finde i registret.

Politiet får med POLCAM ikke adgang til at tilgå optagelser fra kameraerne direkte.

I stedet bruges det til at se, hvor der findes overvågning i det offentlige rum.

Samtidig kan politiet hurtigt finde ud af, hvem man skal have kontakt til for at adgang til videomaterialet.

- Helt lavpraktisk betyder det, at vi langt hurtigere får adgang til videomaterialet. Det betyder, at vi kan målrette vores efterforskning.

- Det har gjort en stor forskel i mange alvorlige sager, siger Johannes Sølvsten Jönsson.

Det er blandt andet i forbindelse med drab, voldtægter og forsvundne personer, at politiet gør brug af overvågningskameraer.

Selv om politiet ikke ved, om der mangler mange kameraer i databasen, giver det god mening at komme med opfordringen alligevel, mener Johannes Sølvsten Jönsson.

- Det kan jo vise sig, at en video fra et enkelt kamera, som vi ikke kender til, er helt afgørende. Det kan være netop den video, der gør forskellen, siger politiinspektøren.

/ritzau/