Peter Madsen sigtes for fangeflugt ved at være flygtet fra Herstedvester med bistand fra en eller flere uidentificerede medgerningsmænd.

Det er onsdag formiddag kommet frem i Retten i Glostrup, hvor Peter Madsen er fremstillet i grundlovsforhør.

Peter Madsen sigtes for at flygte fra fængslet og for trusler mod fængselspersonale og betjente.

Han erkender sig skyldig i alle seks forhold, oplyser advokat.

Efter at Peter Madsen har erkendt sin skyld i alle seks forhold, er dørene til retslokalet blevet lukket for offentligheden, deriblandt pressen.

Det er helt almindeligt i en sag, hvor der stadig kan være medskyldige på fri fod.

Flugten fra Herstedvester fængsel fandt sted tirsdag formiddag, og forløb yderst dramatisk, selv om det var hurtigt overstået.

Klokken 10.21 fik politiet et opkald fra fængslet, hvor Madsen netop ved hjælp af trusler var brudt ud og flygtet til fods.

Fem minutter efter – klokken 10.26 – anholdt betjente den undvegne fange.

Peter Madsen afsoner en livstidsdom, efter at han i 2017 mishandlede, dræbte og parterede en svensk journalist i sin ubåd.