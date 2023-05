En falsk mail, hvor folk anklages for at have begået alvorlig kriminalitet, er lige nu i omløb.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

'Vi modtager i øjeblikket en del henvendelser fra borgere, fordi de modtager mails, der foregiver at komme fra os eller Europol. Borgerne anklages for at have begået alvorlig kriminalitet,' skriver Københavns Politi og tilføjer:

'Disse mails er SVINDEL og skal blot slettes.'

Sidst Københavns Politi advarede om de falske mails var i februar.

»Der er ikke noget farligt i dem. Men der står nogle skøre ting om, at man har begået alvorligt kriminalitet og skal i fængsel og får en kæmpe bøde,« lød det da fra vagtchef Henrik Svejstrup til B.T.

I december 2022 kunne B.T. også fortælle om en falsk mail, der var i omløb. Og så her var Københavns Politi, der stod som afsender.

Det vides ikke, om der er tale om den samme mail.