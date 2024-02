Østjyllands Politi offentliggør nu en ny overvågningsvideo i forbindelse med et kioskrøveri i Aarhus.

To maskerede mænd trængte 22. januar ind i kiosken på Funch Thomsens Gade i hænderne havde de både en kniv og pistol.

Præcis 21.37 truede de ekspedienten til at udlevere nogle tusinde kroner i kontanter.

Herefter løb de fra stedet med udbyttet, og da politiet nåede frem lidt efter, var de ikke til at finde.

Østjyllands Politi offentliggjorde i starten af februar dele af et klip fra kioskens overvågning, og det førte til et tip fra en borger, der mente at have set mændene dagen før på samme vej.

På den baggrund fandt efterforskerne frem til en overvågningsvideo fra en hæveautomat, hvor man kan se den ene gerningsmænd tæt på.

Politiet deler nu det klip, der altså er optaget dagen før røveriet, i håb om, at nogen kan genkende gerningsmanden.

Har du oplysninger i sagen, kan du kontakte politiet på telefon 114.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På fersk gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.