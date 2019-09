Politiet famler i øjeblikket i blinde i jagten på de gerningsmænd, som har klippet kablerne over på samtlige nye metrostationer på Cityringen i København.

Sådan kan det i hvert fald godt lyde på det svar, som B.T. har fået fra Københavns Politi omkring sagen.

»Vi vurderer foreløbigt, at der ikke umiddelbart er brugbare spor, hverken i form af mistænkte eller andre oplysninger fra anmelderen, der kan identificere mulige gerningsmænd,« skriver de i et svar.

Det mystiske og omfattende hærværk fandt sted i august. Det oplyste Metroselskabet til TV 2 Lorry fredag.

I forbindelse med hærværket blev både kabler til elevatorer og rulletrapper klippet over eller bøjet forsætligt af ukendte gerningsmænd.

Fordi hærværket er sket på samtlige 15 af Cityringens nye metrostationer, kan det tyde på, at der ligger mere end bare impulsive drengestreger bag, men da politiet altså er på komplet bar bund i sagen, er det umuligt at sige på nuværende tidspunkt.

Netop derfor opfordrer Københavns Politi offentligheden til at tage kontakt, hvis de har informationer omkring hærværket.

»Vi vil selvfølgelig gerne have oplysninger fra borgere, der måtte have oplysninger, som kan bidrage til opklaringen af sagen,« skriver de i en mail til B.T.

De omfattende skader på Cityringen har ifølge Metroselskabet krævet ekstra arbejde i form af udbredning og fornyede test af de berørte systemer.

Dette arbejde har forsinket det øvrige arbejde i forbindelse med færdiggørelsen af Cityringen, men på trods af dette regner Metroselskabet med at åbne som planlagt.

»Afslutningen af et så stort projekt som Cityringen er altid en stor udfordring. Med konstateringen af skaderne fik vi en ekstra udfordring. Men det er jo netop det, vi er her for,« siger Anne-Grethe Foss, direktør i Metroselskabet, og fortsætter:

»Så med en ekstra indsats – også fra entreprenørerne – er det lykkedes at overvinde problemerne. Vi er nu tæt på at have indvundet den tabte tid og forventer, at vi kan åbne som planlagt 29. september.«