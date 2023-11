Over en måned er gået, siden 29-årige Enmanuel Contreras Rosales forlod sit og familiens hjem i Aabenraa. Hustruen leder dagligt efter ham, og politiet har efterlyst ham internationalt.

Men foreløbigt mangler det store gennembrud i sagen.

Det konstaterer vicepolitiinspektør Henning Marcussen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

»Efter at vi har efterlyst den savnede offentligt, har vi modtaget en række henvendelser, som vi har undersøgt som led i vores efterforskning og eftersøgning af den savnede person, herunder kontakt til andre myndigheder, indhentning af overvågningsbilleder, offentliggørelse af efterlysning med fotos, eftersøgning med hunde i bestemte områder med mere.«

»Dette har desværre hidtil ikke givet noget resultat.«

Klokken var omkring 18, da den 29-årige mand med latinamerikansk baggrund 5. oktober forlod hjemmet i Aabenraa.

Hustruen studsede ikke over det. Det er nemlig ikke unormalt, at han går ud for at ryge eller spadsere en tur.

Men denne gang vendte han ikke hjem igen, og som timerne gik blev Christina Contreras-Olesen mere og mere urolig. Uroen førte til, at hun kontaktede politiet og meldte ham savnet.

Der skulle gå en uge, før politiet udsendte en offentlig efterlysning, hvilket undrer hustruen.

»Det beror altid på en konkret vurdering, hvornår vi går ud og efterlyser forsvundne personer offentligt med navn og billede. Der er stor forskel på, om det er et barn, en dement person, eller en voksen, hvor der ikke er mistanke om, at der er sket noget kriminelt.«

Hustruen beskriver en følelse af at være overladt til sig selv. Mens hun med hjælp fra organisationer dagligt leder efter sin mand, oplever hun, at det har været svært at få oplysninger fra politiet.

»På det ene ben hopper, danser og leger jeg med vores datter. På det andet leder jeg efter min mand og sætter gang i eftersøgninger,« har Christina Contreras-Olesen tidligere fortalt til B.T.

Politiet efterlyser den 29-årige mand, der blev meldt savnet den 5. oktober. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi Vis mere Politiet efterlyser den 29-årige mand, der blev meldt savnet den 5. oktober. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi

Til det siger Henning Marcussen:

»Det er helt forståeligt, at de pårørende er bekymrede for den savnede person. Vi er derfor også i løbende kontakt med pårørende, der har fået en kontaktperson hos politiet.«

»Vi forsøger at have et godt og transparent samarbejde med de pårørende, hvor vi fortæller, hvad vi kan. Men det er klart, at vi ikke kan dele alle detaljer i vores efterforskning.«

Vicepolitiinspektøren oplyser videre, at man stadig får henvendelser fra borgere forskellige steder i landet, og at man samarbejder med de andre politikredse samt National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), som har sørget for at efterlyse Enmanuel Contreras Rosales i Schengen-landene.

Derudover hører politiet stadig gerne fra borgere.

»Vi modtager fortsat henvendelser i sagen, som efterforskes. Og vi vil fortsat opfordre borgerne til at rette henvendelse til politiet, hvis de kan bistå med oplysninger, som kan bidrage til et gennembrud i eftersøgningen.«

Da Enmanuel Contreras Rosales forsvandt, var han iført sorte bukser med lommer på siden af lårene, en sort hættetrøje, en gråsort Michael Kors-dunjakke og hvide sko.

Med sig havde han en blå Adidas-rygsæk.

Han beskrives som 180 centimeter høj, muskuløs og med sort, krøllet hår. På venstre side af kroppen har han en ørn tatoveret på underarmen og et bibelvers på brystkassen.

Har man set Enmanuel Contreras Rosales eller viden om, hvor han befinder sig, bedes man kontakte politiet på 1-1-4.

