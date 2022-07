Lyt til artiklen

Onsdag aften stormede politibetjente med automatvåben og skudsikre skjolde en lejlighed i Græsted.

Under aktionen blev en mand anholdt.

Det skriver Netavisen.dk

Mediet oplyser, at betjente fra Nordsjællands Politi kom ud til adressen på Centervejen omkring klokken 21.30, hvor der blev afspærret flere steder.

Der blev sat Romeo-betjente ind til at dække stedet og for at forhindre indtrængen i lejligheden.

Derudover var der indsat specialhunde, som enten søger efter narko, våben eller sprængstoffer, skriver Netavisen.

Baggrunden for aktionen er endnu uvis.

B.T. forsøger at få kontakt til Nordsjællands Politi.

Opdateres løbende...