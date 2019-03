Tre pensionister i det samme boligkompleks i København er tilsyneladende blevet dræbt i løbet af en måned. Men i første omgang opdagede politiet ikke, at der var en seriemorder løs.

Det stor klart fredag, da en 26-årig mand blev sigtet for drabene på tre ældre mennesker på Vangehusvej på Østerbro.

Den sigtede nægter sig skyldig.

Den 26-årige mand har i forvejen siddet varetægtsfængslet siden søndag for et af drabene - på en 81-årig kvinde.

Hun blev fundet død fredag 8. marts, men i første omgang blev hendes dødsfald af politiet vurderet til at være naturligt - altså ikke et resultat af en forbrydelse.

»Derfor blev den i første omgang behandlet som en ganske almindelig døde-sag,« oplyste efterforskningsleder Brian Belling fra Københavns Politi ved et pressemøde fredag eftermiddag foran Politigården.

Det var først dagen efter, at de første advarselslamper så småt begyndte at blinke hos politiet. Pårørende til den 81-årige kvinde oplyste, at der tilsyneladende var blevet hævet på hendes kreditkort - efter dødsfaldet.

Det fik politiet til at efterforske sagen, og den 26-årige blev anholdt lørdag aften. Tilsyneladende fordi, han bagefter havde misbrugt den afdødes kreditkort til forskellige køb.

Dagen efter blev han fremstillet i grundlovsforhør for lukkede døre og blev varetægtsfængslet for rovmordet på den 81-årige kvinde, der brugte rollator.

Ifølge sigtelsen røvede han i forbindelse med drabet blandt andet en nøgle samt et Visa Dankort og et Mastercard fra offeret.

Rovmordet blev ifølge politiets sigtelse begået i løbet af torsdagen.

Politiet holdt det dog i første omgang hemmeligt for offentligheden, hvor drabet var foregået.

Samtidig ønskede politiets anklager i grundlovsforhøret i søndags, at der også skulle nedlægges forbud mod offentligt at nævne navnet på den dræbte. Den begæring imødekom dommeren trods protester fra de tilstedeværende pressefolk.

Alligevel har andre beboere i området og deres pårørende i ugens løb henvendt sig til Københavns Politi med en mistanke om, at også andre ældre mennesker kan være blevet slået ihjel på lignende vis.

Og mistanken om drab har altså nu ifølge politiet vist sig at holde stik i to tilfælde. For også deres kreditkort var blevet misbrugt efter pensionisternes død.

I begge tilfælde havde politiet været tilkaldt efter dødsfaldene, men uden at opdage, at de ældre mennesker åbenbart var blevet slået ihjel i det samme boligkompleks.

Det drejede sig om en 83-årig kvinde, der blev fundet død 7. februar, samt en 80-årig mand, der blev fundet død 2. marts.

Det har ikke været muligt at lave en retsmedicinsk undersøgelse af den 83-årige kvindes lig, da hun allerede er blevet kremeret.

Derimod er liget af den 80-årige mand blevet obduceret. Han viste sig at være død som følge af kvælning.

Det oplyste efterforskningsleder Brian Belling og chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov ved pressemødet fredag. De kan på nuværende tidspunkt ikke udelukke, at den sigtede kan have forbindelse til flere drab eller kriminelle handlinger.

»Vi betragter det som en meget alvorlig sag. Lige nu efterforsker vi bredt og undersøger, om andre dødsfald derude kan være drab,« sagde Brian Belling.

»Jeg kan ikke huske at have set noget lignende,« sagde han.

Under efterforskningen har politiets analyseafdeling set på alle dødsfald i det pågældende boligkompleks siden starten af 2018. Der viste sig at være tale om seks dødsfald.

»I tre tilfælde har vi altså sigtet for drab. Ét dødsfald kan vi med sikkerhed afskrive som en naturlig død. To andre undersøger vi til bunds. Det tyder dog ikke på, at der er tale om drab,« sagde han.

Den 26-årige mand er ifølge politiet af østafrikansk afstamning, men har boet i Danmark i mange år og er dansk statsborger. Om han har en særlig tilknytning til det pågældende boligkompleks på Vangehusvej, ønsker politiet ikke at oplyse.

