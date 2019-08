Efter omtale i et regionalt medie har politiet modtaget flere nye henvendelser i 40 år gammel drabssag.

Siden 1979 har drabet på 16-årige Gitte Thomsen været uopklaret, men nu har Sydøstjyllands Politi modtaget fire henvendelser fra folk, der mener at have spor i sagen.

Henvendelserne kommer på baggrund af Jydske Vestkystens omtale af det 40 år gamle drab, men over for avisen ønsker Carit Andersen ikke at oplyse, hvad henvendelserne specifikt går på af hensyn til efterforsknkngen

»Vi vil gerne holde det for os selv, så vi kan være det skridt foran. Vi efterprøver alle henvendelser nu og her, så meget kan jeg sige,« fortæller Carit Andersen blandt andet til Jydske Vestkysten.

Jydske Vestkysten, der også har talt med Gitte Thomsens forældre, har også selv modtaget henvendekser fra to personer i sagen. De er begge henvist til Sydøstjyllands Politi, skriver avisen.

Ved du noget om sagen? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv sboa@bt.dk

Gitte Thomsem var bare 16 år, da hun blev slået ihjel en oktoberaften i 1979. Teenageren fra Kolding havde været på Tanholt Rideskole om aftenen den 11. oktober og forlod stedet på sin cykel omkring klokken 20.00 for at køre hjem.

Men hjem kom hun aldrig.

Forældrene blev bekymrede og kørte ud for at lede efter deres datter. Hendes cykel fandt de smidt i en busk tæt på rideskolen og umiddelbart efter kontaktede de politiet.

Dagen efter blev hendes lig fundet på en øde vej godt adskillige kilometer fra væk fra rideskolen. Morderen havde ifølge politiet proppet vat med bedøvelsesmidliet kloroform i munden på den unge pige, der blev kvalt.

Drabssagen er fortsat uopklaret, men Jydske Vestkysten har siden omtalt sagen adskillige gange, og i 2006 rekonstruerende avisen drabet på Gitte Thomsen samt en række andre drabssager.

Rekonstrueringen kastede også dengang henvendelser af sig, og det fik politiet til igen at gå på jagt efter drabsmanden.