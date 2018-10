Anklagemyndigheden fik kun dømt én efter anklageskriftet i narkosag. En anden person blev helt frifundet.

Aarhus. Politiet overraskede i december sidste år fire mænd, som var i færd med at tømme en lastbil fyldt med narko.

Lastbilen, som politiet fandt ved Solbjerg syd for Aarhus, indeholdt cirka 300 kilo hash og 11 kilo kokain.

Knap et år senere er der fredag blevet afsagt dom i sagen ved Retten i Aarhus, oplyser anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Det er dog kun lykkes anklagemyndigheden at overbevise retten om, at én af mændene skulle dømmes efter anklageskriftet.

Chaufføren, hollandske Michael Adolf Neijndorff, er blevet idømt ni års fængsel. Desuden idømmes han udvisning. Han blev dømt for at have været i besiddelse af narkoen med henblik på et videresalg.

28-årige Jesper Bechmann Søiberg idømmes fængsel i to år og tre måneder, mens den tredje fik et år og ni måneders fængsel.

De er alene blevet dømt for at have modtaget 200 kilo hash fra lastbilen. Retten kunne ikke med sikkerhed afvise, at kokainen og de resterende 100 kilo hash skulle have været afleveret til nogle andre.

Den fjerde mand er blevet helt frifundet, oplyser anklagemyndigheden. Det skyldes, at retten ikke fandt det bevist, at han deltog i modtagelsen af narkoen.

Retten lagde blandt andet vægt på hans forklaring, som lød på, at han ikke anede, hvad der var i lastbilen.

Alligevel er anklager Signe Gråkjær tilfreds med fredagens dom.

- Der er tale om indsmugling af en meget stor mængde narkotika, så jeg er tilfreds med, at retten takserede det til en langvarig fængselsstraf til chaufføren.

- Heldigvis fik politiet forhindret, at den store mængde narko endte på gaden, siger anklageren i en pressemeddelelse.

Advokat Mette Grith Stage har været forsvarer for Michael A. Neijndorff. Hun fortæller, at han overvejer, om han vil anke dommen på ni års fængsel.

De to andre har valgt at modtage dommen.

Signe Gråkjær oplyser, at anklagemyndigheden nu vil nærlæse dommen, inden man vurderer, om man vil tage den videre til landsretten.

/ritzau/