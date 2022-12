Lyt til artiklen

»Hvis du skal på juleferie, eller er væk på besøg nogle dage, så lav aftaler med dine naboer om at kigge ekstra godt efter din bopæl, så vi undgår ærgerlige indbrud i juleferien. De er en god idé at sikre sig at din bopæl ser beboet ud.«

Sådan skriver Københavns Politi på Twitter, og de er langt fra den eneste politikreds, som gør danskerne opmærksomme på, at julen er sæson for langfingrede indbrudstyve.

Hos Sydøstjyllands Politi minder de om, at det ikke kun er hjemmet, som kan være udsat.

På Twitter skriver de, at julegaver, som ligger synligt fremme i bilen, også kan tiltrække tyve.

Så sent som fredag aften fik Københavns Politi da også fingrene i en 29-årig mand, som var brudt ind i et hus på Amager. Det skriver Lorry.

Naboerne var dog, præcis som politiet opfordrer til, opmærksomme, og da aktiviteten på adressen ikke stemte overens med det, som de var vant til fra beboeren, fik de tilkaldt politiet, som kunne tage indbrudstyven på fersk gerning.

Indbrudstyven blev fremstillet for Københavns Dommervagt lørdag.