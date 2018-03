Politiet mener at have optrevlet en stor international narkoring. 14 er blevet anholdt i Danmark.

København. Efter en stor og koordineret europæisk politiaktion er 14 personer onsdag blevet anholdt i Danmark i en sag om 1,3 ton hash.

Det oplyser Særlig Efterforskning Vest (SEV), som er politiets særlige enhed mod organiseret kriminalitet i Jylland og på Fyn.

13 personer er anholdt i Horsens-området, mens den sidste er anholdt i Himmerland.

De anholdte mistænkes af politiet for at være en del af en stor international narkoring, der har smuglet flere ton hash, som blandt andet er endt i Danmark.

Politiet i Spanien, Sverige og Holland har hjulpet til i aktionen.

Foruden de 14 i Danmark er tre blevet anholdt i Sverige og en i Holland.

Under aktionen onsdag blev der beslaglagt omkring 900 kilo hash. Undervejs i efterforskningen har politiet i alt beslaglagt 1,7 kilo hash og 11 kilo kokain.

Desuden har man fundet store pengebeløb.

Hvor store beløb, det drejer sig om, er uvist. Det oplyses heller ikke, hvor i Europa hashen har været opbevaret, eller hvor man beslaglagde den.

Den nøjagtige sigtelse mod de 14 i Danmark kendes ikke. Politiet oplyser, at hovedparten forventes at blive fremstillet i et grundlovsforhør torsdag.

- Vi har løbende holdt møder rundt i Europa for at koordinere indsatsen, så vi kunne slå til på det rigtige tidspunkt.

- Det er det gode samarbejde på tværs af kreds- og landegrænser, der gør, at vi har kunnet optrevle så stor en narkoorganisation og få en meget stor mængde narko væk fra gaden, siger politiinspektør Brian Olsen og leder af SEV.

Politiet oplyser desuden i forbindelse med indsatsen onsdag, at der er foretaget en lang række ransagninger og undersøgelser i andre lande, der også har ført politiet på sporet af andre narkosager med andre gerningsmænd.

I de andre sager er der samlet blevet beslaglagt yderligere 500 kilo hash, 42 liter amfetaminolie, der svarer til cirka 60 kilo amfetamin, 20 kilo kokain, to kilo heroin og 88 kilo amfetamin.

/ritzau/