En ung mand er onsdag blevet anholdt for tyveri af smykker for over 100.000 kroner fra forretning i Hellerup.

Diamanter, brillanter og hvidguld.

Kostbare smykker med en samlet værdi på mere end 100.000 kroner blev onsdag eftermiddag stjålet fra en smykkeforretning i Hellerup.

Det oplyser Nordsjællands Politi.

Tyveriet skete kort før klokken 14.30. Allerede få timer senere - klokken 17 - fandt politiet den formodede tyv og de stjålne smykker.

Den formodede gerningsmand - en 25-årig mand - blev anholdt for tyveriet på sin bopæl på Østerbro i København.

- Det er ringe og ørestikker i hvidguld med diamanter og brillanter, der er blevet stjålet, fortæller vagtchef David Buch.

På spørgsmålet om, hvorvidt den anholdte i forvejen er kendt af politiet, svarer vagtchefen:

- Han er i hvert fald ikke tidligere kendt for tyveri.

Nordsjællands Politi beskriver eftermiddagens indsats i kølvandet på smykketyveriet som "hurtig udrykning og godt efterforskningsarbejde".

De stjålne smykkers præcise værdi kan politiet ikke oplyse. Blot, at der er tale om smykker for mere end 100.000 kroner.

/ritzau/