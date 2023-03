Lyt til artiklen

»Adgang forbudt for uvedkommende.«

Fredericianer på gåtur på havnen vil i weekenden blive mødt af afspærring og adgang forbudt skilte.



Myndighederne opretter nemlig kortvarigt et midlertidigt militært område på havnen i Fredericia.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det skyldes »håndteringen af et maritimt fartøj,« der har deltaget i en NATO-operation i Estland.

»Det er på grund af håndtering af et maritimt fartøj, der har deltaget i NATOs fremskudte tilstedeværelse i Estland, at der er behov for et midlertidigt militært område, hvor der er adgang forbudt for udenforstående,« skriver politiet.

Et område ved Vestkajen af Fredericia Havn vil være afspærret fra lørdag 11. marts klokken 19 og til søndag 12. marts klokken 20.

Nysgerrig vil blive mødt af adgang-forbudt-skilte.