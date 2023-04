Lyt til artiklen

Det er antallet af anmeldelser om falske pengesedler, som landets politikredse har modtaget på bare tre måneder. Det viser en aktindsigt fra Rigspolitiet, skriver DR.

Til sammenligning var antallet af anmeldelser for hele sidste år 829.

»Jeg blev lidt overrasket over, at tallene fra 2023 allerede er på halvdelen af tallet i 2022. Det betyder, at vi potentielt kan få rigtig mange sager, hvis resten af året forsætter på samme måde,« fortæller Mikkel Brügmann, der er politikommissær ved efterforskningssektionen hos Nordjyllands Politi, til DR.

Siden marts har Nordjyllands Politi efterforsket 12 anmeldelser om brug af falske 500-kronesedler. Det er lykkedes politiet at identificere tre personer i sagen – men det har ikke bragt politiet videre i forhold til, hvem der er ophavsmand.

I øjeblikket er også en kvinde efterlyst af Midt- og Vestjyllands Politi, efter hun har betalt med falske 100-eurosedler i dagligvarebutikker i store dele af Midtjylland.

Og det kan være svært at fange gerningsmændene bag, når først sedlerne er ude i butikkerne, understreger efterforskningslederen. Derfor opfordres butikker til at lære personalet godt op, hvis der bliver betalt med udenlandsk valuta eller generelt med store danske sedler.

Er man i tvivl om ægtheden af ens pengesedler, så kan man læse nærmere på nationalbanken.dk, eller man kan kontakte sin bank.

Strafferammen for falskmøntneri er op til 12 års fængsel i Danmark.

