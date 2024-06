Svindlere kontakter i stigende grad ældre. For eksempel siger de, at de kommer fra "banken".

Der er efter alt at dømme mange bedragere på spil, som har udset sig ældre borgere som oplagte ofre.

Senest er en 35-årig mand ifølge Københavns Politi blevet sigtet for bedrageri begået mod et ældre ægtepar for flere hundredtusinder kroner, oplyser politiet på det sociale medie X.

Manden har ifølge politiet udgivet sig for at være fra MitID og har på den måde fået adgang til ægteparrets computer.

Det er ikke første gang, at den 35-årige er i politiets søgelys. Faktisk sidder han allerede varetægtsfængslet i en anden sag om telefonsvindel rettet mod ældre.

Svindel eller forsøg på svindel navnlig mod ældre er særdeles udbredt. Hver uge kan politiet et eller andet sted i landet berette om nye anmeldelser.

Københavns Politi melder om, at der i øjeblikket er en stigning i antallet af bedragerier, hvor ældre borgere ringes op af personer, som påstår at komme fra borgerens bank.

Hos Midt- og Vestjyllands Politi kan vagtchef Ralf Høgedal fredag berette om otte nye sager i netop den kategori.

De stammer fra torsdag i tidsrummet mellem klokken 13 og 18, hvor ældre borgere blev kontaktet af personer, som udgav sig for at komme fra "banken", men som i virkeligheden - ifølge politiet - var ude på at begå svindel.

Midt- og Vestjyllands Politi modtog to anmeldelser fra Tarm, to fra Struer, to fra Ringkøbing, en fra Lemvig og en fra Søndervig.

- Det er en påmindelse om, at det er noget, man måske skal tale med sine ældre pårørende om, lyder opfordringen fra Ralf Høgedal.

Hos Københavns Politi har man også en opfordring, som er i den noget mere kontante kategori:

- Smæk røret på, hvis du bliver ringet op og bedt om at overføre penge eller udlevere dit betalingskort, lyder politiets råd på X.

/ritzau/