Politiet jagtede langfredag en kun 18-årig bilist, som kørte hasarderet med 183 km/t.

En 19-årig vanvidsbilist blev i påsken også fanget med en fart på 229 km/t.

En tredje kørte i denne uge forbi en skole med mere end 90 km/t.

Samme uge, hvor mange af de yngste elever igen er vendt tilbage til undervisningen.

Det generelle indtryk er, at vi lige nu ser nogle højdespringere, som vi ikke ser så mange af, når der er normal trafik. Richardt Jakobsen, vicepolitiinspektør, Fyns Politi.

Store dele af Danmark er stadig lukket ned, og trafiktallene har de seneste uger også været halveret, men politiet har samtidig set en kedelig tendens opstå. Man giver mange klip i kørekortet, og mange kører alt for hurtigt.

Alene i påsken blev 11.439 trafikanter fra hele landet sigtet for at have kørt for stærkt.

Tal, som man hos Rigspolitiets Nationale Færdselscenter kalder for ‘skræmmende’.

Fartbøllerne og vanvidsbilisterne har flere steder i landet også givet den ekstra gas.

Politiet gennemfører fartkontrol på Ring 03 ved Lyskær i Rødovre, fredag den 24. april 2020. Ritzau Scanpix 2020) Foto: Martin Sylvest Vis mere Politiet gennemfører fartkontrol på Ring 03 ved Lyskær i Rødovre, fredag den 24. april 2020. Ritzau Scanpix 2020) Foto: Martin Sylvest

Hos Midt- og Vestjyllands Politi har de i den seneste tid været mere synlige, end før coronavirussen gjorde byerne mennesketomme.

»Vi har oplevet en stigning i vanvidsbilister, hvilket vi normalt ikke ser. Det tilskriver vi corona-tiden, fordi der er mere plads på landevejene. Det kan nogle ikke modstå,« siger vicepolitiinspektør Henrik Glintborg.

Vanvidsbilisterne har alle kørt mere end dobbelt så meget som det tilladte. Nogen mere end 200 km/t i 80-zoner.

I samme politikreds har man også haft en ekstra indsats ved skolerne, hvor de mindste igen er vendt tilbage til undervisningen. Problemet er, at mange bilister er blevet vant til lukkede skoler.

»Vi har givet en del klip ved skolevejene,« siger Henrik Glitnborg.

I onsdags havde politiet på under seks timer 50 sager ved en skole i Nykøbing Mors.

Ved en anden skole gjorde det samme billede sig gældende. Her kørte en enkelt 93 km/t forbi skolen.

»Det er beskæmmende. Løber et barn ud foran sådan bil, kan den ikke nå at standse.«

Det er vanvittig højt. Jeg forstår slet ikke, at man kan få sig selv til det. Christian Berthelsen, politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

På Fyn har man heller ikke sluppet for bilister, som trykker mere end ekstra hårdt på speederen.

»Det generelle indtryk er, at vi lige nu ser nogle højdespringere, som vi ikke ser så mange af, når der er normal trafik,« siger vicepolitiinspektør Richardt Jakobsen.

I kredsen har man oplevet vanvidsbilister i en grad, som man ikke havde forventet, taget de færre trafikanter i betragtning. Politiet fanger dem også på tidspunkter, som man tidligere ikke gjorde.

I denne uge har politiet i hele landet gennemført en målrettet hastighedskontrol, og hos Fyns Politi havde man i onsdags travlt i Odense-bydelen Vollsmose, hvor man fangede tre bilister, som kørte 102, 114 og 163 km/t i en 50-zone.

I påsken havde politiet også en landsdækkende indsats, men selv om trafiktallene var halveret i forhold til sidste år, så var hastighedsovertrædelserne langt fra faldet lige så meget, som man kunne forvente. 11.439 trafikanter blev sigtet mod 14.000 sidste år.

»Det overrasker mig meget. Nogen har måske tænkt, at politiet på grund af corona ikke er ude på vejene, men det er vi,« lyder det fra Christian Berthelsen, politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter. Det værste tilfælde i påsken lå på 239 km/t.

»Det er vanvittig højt. Jeg forstår slet ikke, at man kan få sig selv til det,« siger han.

Det samlede tal for denne uges hastighedskontroller er endnu ikke opgjort.