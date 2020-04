Der er ikke længere grundlag for at opretholde visitationszoner, der blev indført efter drab på 24-årig mand.

Politiet ophæver nu visitationszonerne i Fredericia midtby og boligområdet Korskærparken, der blev indført efter drabet på en 24-årig mand den 24. februar.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Visitationszonerne bliver ophævet onsdag klokken 15, da politiet vurderer, at der ikke længere er grundlag for at opretholde dem.

I visitationszoner kan både personer og køretøjer blive undersøgt uden nogen konkret mistanke om noget ulovligt.

Politiet oprettede og forlængede visitationszonerne for at fastholde ro, tryghed og sikkerhed for borgerne i Fredericia ved blandt andet at sikre, at personer ikke var i besiddelse af våben, lyder det i pressemeddelelsen.

Siden visitationszonerne blev oprettet og til og med mandag har Sydøstjyllands Politi foretaget 360 visitationer i områderne.

Der er blandt andet blevet oprettet 26 sager om overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og 14 sager om overtrædelse af våben- eller knivloven.

Drabet på den 24-årige skete 24. februar om eftermiddagen i Korskærparken.

I sagen er tre personer varetægtsfængslet. Den ene sigtes for at have begået drabet og være flygtet fra stedet på en sort scooter. Sigtelserne mod de to andre er endnu ikke kendt af offentligheden.

/ritzau/