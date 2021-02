Der er foretaget over 400 visitationer siden oprettelsen af visitationszoner i det vestlige Aarhus i januar.

Roen har tilsyneladende sænket sig over Gellerupparken og Trillegården i det vestlige Aarhus, og derfor ophæver politiet to visitationszoner i området.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Zonerne blev oprettet 20. januar omkring Gelleruparken/Toveshøj og Trillegården/Herredsvang, da der var tegn på, at en konflikt mellem to grupperinger i området var ved at blusse op.

Inden for visitationszonerne har politiet haft beføjelse til at undersøge borgere og køretøjer for ulovlige besiddelser uden nogen konkret mistanke.

Siden 20. januar har Østjyllands Politi foretaget 400 visitationer og ransaget over 100 køretøjer inden for de to zoner.

I den forbindelse er 29 personer blevet sigtet for ulovlig våben- eller narkobesiddelse.

- Vi har fjernet flere våben og stoffer fra gaden og har lagt et stort pres på banderne med øget patruljering og hundredvis af visitationer og ransagninger, siger chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen i meddelelsen.

- Det ser ud til at have haft en effekt, for der er faldet mere ro i området, og vi træffer ikke så mange bandefolk på gaden mere.

Det var en konflikt mellem grupperinger fra henholdsvis Brabrand og Trillegården, som politiet frygtede var under opsejling.

Selv om visitationszonerne er ophævet, vil politiet fortsat være til stede med ekstra patruljer i Gellerupparken og Trillegården.

- Vi vil stadig have ekstra patruljer i områderne, og vi følger nøje med i, hvordan situationen udvikler sig.

- Hvis der begynder at blive optræk til uro, så tøver vi ikke med at bringe visitationszoner eller andre redskaber i spil, siger Klaus Arboe Rasmussen.

/ritzau/