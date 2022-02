Politiet har siden september 2021 efterlyst en mand, der den 4. september blufærdighedskrænkede en kvinde under en kunstinstallation.

Nu skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter, at man endnu ikke har kunne identificere manden, og derfor har man indstillet efterforskningen og sletter efterlysningen.

Kunstinstallation foregik ved Heart Kunstmuseum i Herning, og var et event, hvor cirka 150 personer poserede nøgne med hvide lagner. Nogle af personerne havde bind for øjnene, og det var én af de kvinder, manden befamlede.

»Siden 29. sep. 2021 har vi efterlyst en mand for blufærdighedskrænkelse,« skriver politiet på Twitter.

Her oplyser man også, at sagen genoptages, hvis der kommer nyt i den. Der er lige nu ikke nok spor til, at man kan holde sagen åben.

»Fyren havde været der under hele udstillingen, men han var iført tøj, som kunstnerens hold også var, så det tænkte vi ikke videre over. Han gik hen til kvinden, som stod lige foran mig og havde et lagen foran øjnene. Han rakte ud foran hende og rørte hende ved skridtet og befamlede hende,« fortalte en anden frivillig deltager til TV Midtvest efter episoden.

Manden begyndte at løbe, da han blev opdaget. Flere frivillige løb efter ham, men de fik ikke fat i ham.

Kunstværket var sat op af den amerikanske kunstner Spencer Tunick. Siden 1994 har Spencer Tunick organiseret mere end 100 værker forskellige steder, hvor han har brugt nøgne mennesker.