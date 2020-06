Politiet er bekymret for, at mange samles om bålet til sankthans. Coronaregler skal overholdes, lyder det.

Tusindvis af danskere samles hvert år om det traditionsrige sankthansbål for at fejre sankthans.

Det kommer også til at ske i år 23. juni, men med coronavirussets tilstedeværelse i landet, er alt ikke, som det plejer, og danskerne skal overholde en række restriktioner for at undgå smittespredning.

Danskerne må dog ifølge reglerne samles op til 500 personer, hvis den væsentlig overvejende del sidder ned, som der står i retningslinjerne.

Men det vil være meget svært for arrangørerne at styre det, lyder det fra Nationalt Beredskabscenter ved Rigspolitiet.

Derfor opfordrer man til, at borgerne under alle omstændigheder samles under 50 personer. Det fortæller John Jensen, vicepolitiinspektør ved Rigspolitiets nationale beredskabscenter.

- Bekymringen er, at man tror, man må være 500, når bare nogen sidder ned.

- Det er derfor, vi skærer den til og siger, man skal være opmærksom på, at selv om mange sidder ned, gælder reglen om højest 50 personer stadig, siger han.

De nuværende coronarestriktioner betyder, at det er forbudt at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 50 personer til stede samtidig.

Sidder den væsentlig overvejende del ned, må man dog som nævnt være op til 500.

Forbuddet gælder ikke i private boliger og haver. Her må op til 500 også samles.

Politiet opfordrer ikke til at droppe sankthansbålet, understreger John Jensen. Og sidder de fleste gæster ned, er det altså tilladt at samles op til 500.

John Jensen opfordrer bare til, at arrangørerne undgår et så stort fremmøde.

- Vi opfodrer til, at man afholder sankthans på en lidt anden måde end andre år. Normalt inviterer grundejerforeninger og andre til samling, og så møder man bare op, og pludselig står man altså over 50. Og man står tættere, end man havde regnet med, siger John Jensen.

- Det er derfor, vi går mest med den, der hedder højest 50 personer. Den anden er så svær at styre. Der skal du være en skrap arrangør for at styre det, siger han.

Det kræver ikke en tilladelse fra politiet at afholde et sankthansarrangement.

/ritzau/