Flere mindre veje er tirsdag aften lukket efter kraftigt snefald på Bornholm. Flere store kan følge efter.

Al unødig udkørsel frarådes på Bornholm, efter at snefald har lukket de mindre veje og forventes at lukke de store veje senere tirsdag aften.

Det oplyser Bornholms Politi på Twitter kort efter klokken 22.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har tirsdag aften udsendt varsel om snestorm over Bornholm, Falster, det østlige Lolland samt dele af Østjylland.

Ruben Bay-Madsen, vagthavende i Vejdirektoratet, har flere råd til bilisterne, som skal køre onsdag morgen.

- Man skal holde sig opdateret, inden man kører ud. Og så er det godt at sætte god tid af til rejsen. Og have et tæppe og noget varmt at drikke samt en skovl med, siger han.

/ritzau/