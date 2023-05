En 43-årig mand viste sig at have en alarmerende høj alkoholpromille, da han natten til søndag blev stoppet af politiet.

»Han blæste alkometeret op på 2,08. Det kvalificerede ham jo til at være vanvidsbilist, så bilen blev beslaglagt på stedet med henblik på konfiskation,« fortæller vagtchef David Buch fra Nordsjællands Politi.

Vanvidskørsel kan blandt andet defineres ved, at man har kørt med over 2,0 promille alkohol i blodet.

Den anholdte mand er spansk statsborger, men havde fået lov til at låne en Renault Clio i København.

Lidt over midnat fik en politipatrulje fra Københavns Vestegns Politi øje på bilen på motorvejen og fattede på grund af kørselsmønsteret mistanke om, at føreren kunne være alkoholpåvirket.

»Da bilen blev bragt til standsning klokken 00.41 på Frederiksborgvej i Værløse, var den lige nået ind i vores politikreds, og derfor er sagen endt hos os,« forklarer vagtchefen hos Nordsjællands Politi.

»Den 43-årige mand blev kørt til Hillerød Sygehus for at få taget en blodprøve, og så er han blevet tilsagt til at møde op hos os på tirsdag, når vi har resultatet af blodprøven, så sagen kan blive afgjort,« tilføjer han.

I godt to år har det været muligt for politiet at beslaglægge og konfiskere biler i forbindelse med vanvidsbilisme.

Også selv om det ikke er bilens egentlige ejer, der kører bilen, kan det konfiskerede køretøj bagefter bliver solgt på auktion, så pengene går i statskassen.

Udover promillekørsel med over 2,0 kan man også blive betragtet som vanvidsbilist, hvis man kører mere end 100 procent for stærkt ved kørsel over 100 km/t eller i sig selv kører over 200 km/t. Også hvis man kører særlig hensynsløst eller farligt kan man blive defineret som vanvidsbilist.

Med en alkoholpromille på 2.08 var den 43-årige spanier også solidt over færdselslovens grænse på 0.50.

Ifølge sundhed.dk vil man som tommelfingerregel allerede ved 1,5 promille alkohol i blodet have svære problemer ved at styre sine bevægelser og holde balancen.