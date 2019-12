Der var ikke mange aarhusianske bilister, der gik i politiets sprit- og narkokontrol i weekenden.

Til gengæld opdagede betjentene en helt anden og mere opsigtsvækkende trafikforseelse.

En mor blev stoppet med sin ene datter på passagersædet uden børnesæde og sin anden tre-årige datter mellem benene på førersædet.

Det udløste en bøde og et klip i kørekortet, efter hun blev stoppet i den østjyske by Malling, skriver Stiften.

Kvinden var også nødsaget til at efterlade bilen og gå resten af turen hjem. Hun havde ikke selepuder eller autostol med til børnene og kunne derfor ikke køre videre.

Politiet stoppede moren med de to børn, der ikke var sikret forsvarligt i bilen, under en sprit- og narkokontrol i Aarhus i weekenden.

Det var i forbindelse med en af de helt store julefrokost-weekender, at Østjyllands politi var ude på vejene for at lave kontrol med bilisterne.

I løbet af aftenen blev fem personer anholdt for at køre under påvirkning af enten alkohol eller narko.