En bil med fire unge mennesker smadrede ifølge politiet to gange ind i en patruljevogn under en vild biljagt natten til søndag.

Jagten begyndte i Farum og fortsatte igennem flere politikredse, før de fire unge forlod bilen på Havevej i Søborg og forsøgte at stikke af. Tre af dem blev anholdt.

Føreren af bilen bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør, fordi han ifølge politiet har bragt betjentenes liv i fare ved gentagne gange at køre ind i patruljevognen.

Forsøgte han bevidst at køre ind i patruljevognen?

»Det er der ingen tvivl om,« siger Ole Hestbæk, vagtchef ved Nordsjællands Politi,

Han forklarer, at episoden begyndte kl. 23, da politiet fik en anmeldelse om, at der i Farum sad fire unge mennesker i en bil, og at de havde maskeret sig.

»Inden vi når at komme frem, er de forsvundet fra bilen, en Ford,« siger Ole Hestbæk.

»Bilen var stjålet. Så vi tog den i vores varetægt og lavede undersøgelser af bilen. Mens vi er på stedet, er der en patruljevogn, der observerer en anden bil, en Skoda, med fire unge mennesker i. Da de ser politiet, stikker de af, og de vil ikke standse,« forklarer vagtchefen.

Herfra går den vilde biljagt. Fra Farum går jagten ind i Vestegnens Politikreds og derefter ind i Københavns Politikreds.

Det slutter på Havevej i Søborg, hvor de unge mennesker forlader bilen og stikker af. Tre af de fire bliver fanget af politiet og anholdt.

På den ene af de unge bliver nøglen til den førstnævnte bil, en Ford, fundet.

De tre personer, 16, 18 og 19 år, er i politiets varetægt. To af dem bliver løsladt efter afhøring, mens den sidste bliver fremstillet i grundlovsforhør.

»For når man forsøger at køre ind i nogen, er det strafbart. Så er det overtrædelse af straffeloven paragraf 252 - at man forvolder fare for liv og førlighed,« siger Ole Hestbæk.

Der skete kun skade på patruljevognen.