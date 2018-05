En 40-årig mand er varetægtsfængslet og sigtet for at have forsøgt at dræbe en kvinde med en økse og udføre vold mod hendes 10-årige datter.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Den 40-årige mand havde ifølge politiet udsat kvinden for et 'usædvanlig brutalt og voldsomt' drabsforsøg med stump vold. Her havde kvinden været i livsfare. Kvindens 10-årige datter overværede overfaldet og blev også selv udsat for vold, skriver politiet.

Overfaldet skete ved Olsbækhave i Greve natten mellem torsdag og fredag den 11. - 12. maj i tidsrummet fra omkring midnat til 04.00.

Ved grundlovsforhøret i Retten i Roskilde lørdag blev den sigtede i sagen varetægtsfængslet til 9. juni. Han nægter sig skyldig, skriver politiet.



Henter kort...

Politiet hører gerne fra vidner i sagen, der kunne have set eller hørt noget i det tidsrum. De efterlyser samtidig disse genstande:

mørk beklædning

mørk jakke og mørke - blålige bukser,

sort elefanthue

Kondisko / gummi sko

Hvis du har set noget, kan du kontakte politiet på 114.