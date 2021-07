På en campingplads blev der en mørk efterårsaften sidste år pludselig affyret skud mod et ungt kærestepar.

Siden har politiet efterforsket sagen – men man har endnu ikke fundet ud af, hvem der trykkede på aftrækkeren.

Det fortæller politikommissær Henrik Gunst fra Nordsjællands Politi til SN.dk.

»​Der har ikke været noget, der kunne løbe den op, så vi er glade for, at det ikke gik værre, end det gjorde – vi kunne lige så godt have stået med to døde, unge mennesker,« siger han til lokalmediet.

Selve skudepisoden – der efterforskes som drabsforsøg – fandt sted på Smidstrup Camping den 5. oktober sidste år.

Et kærestepar og deres hund var den aften på vej hen til deres campingvogn, da der pludselig blev skudt mod dem. I alt blev der affyret fire-seks skud.

Kvinden, der var 20 år, blev ramt i ballen, og også hunden blev ramt, skriver SN.dk.

Hvis du ved noget om sagen, der kan hjælpe politiet med at opklare sagen, bedes du ringe til Nordsjællands Politi på telefonnummer 1-1-4.