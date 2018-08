Branden, der fredag kostede to kvinder livet på Plejecenter Farsøhthus, opstod i en beboers lejlighed. Det viser de foreløbige brandtekniske undersøgelser.

Brandteknikere arbejder stadig på at klarlægge årsagen til den voldsomme brand, der har kostet to kvinder på 91 og 93 år livet, mens en 95-årig svæver mellem liv og død. Se mere video hos Local Eyes.

»De foreløbige undersøgelser viser, at der ikke er tegn på, at branden er påsat. Vi foretager nu flere undersøgelser som skal vise, om branden er opstået i en el-installation, som følge af rygning eller af noget helt andet,« siger vagtchef Stig Heidemann.

Branden brød ud fredag eftermiddag. Den første røgalarm gik i en lejlighed, og kort tid efter gik flere røgalarmer i gang. Da politi og brandvæsen ankom til stedet, var der ild i flere lejligheder. Beredskab og Sikkerhed Randers fik branden under kontrol, men flere lejligheder var udbrændte, og to personer omkommet. Politiet modtog alarmen 17:38.

Foto: Bo Amstrup Vis mere Foto: Bo Amstrup

De to afdøde formodes at være to kvinder på 91 og 93, der begge stammer fra lokalområdet. Selvom politiet har en ganske god formodning om, hvem de omkomne er, bliver deres identitet først endeligt fastslået mandag.

»Vi har forhåndsorienteret de pårørende, men vi skal være 100 procent sikre på identiteten, og det bliver vi først mandag, hvor der bliver afholdt ligsyn og begæret obduktion,« siger Stig Heidemann.



Henter kort...

Han kalder sagen både usædvanlig og tragisk.

»Det er ikke usædvanligt med småbrande på plejehjem, men det er usædvanligt, at ildudviklingen sker så hurtigt, og at det får så tragisk en udgang,« siger han.

En 95-årig kvinde er i skrivende stund fortsat indlagt. Hendes tilstand er kritisk, og hun er ifølge Stig Heidemann fortsat i livsfare. To andre beboere på plejehjemmet blev efter branden indlagt til røgforgiftning, mens fire andre beboere måtte genhuses på Plejecenteret som konsekvens af branden.



I videoen øverst kan du se teknikere arbejde på plejehjemmet efter brand.