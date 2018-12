Københavns Politi har torsdag anholdt og sigtet to personer for drab og medvirken til drab på den tidligere bandeleder og radiovært Nedim Yasar.

De to mænd, der er henholdsvis 24 og 25 år gamle, blev anholdt torsdag formiddag i Københavnsområdet, fortæller politiinspektør Torben Svarrer til B.T.

»De er ikke anholdt i forbindelse med nogen ransagninger, men blev anholdt klokken 10.05 og klokken 10.18 i København og lidt uden for København.«

I har senere valgt at ransage et område, hvor grupperingen Satudarah holder til - hvorfor er det sted interessant?

»Vi har ransaget et bandetilholdssted. Jeg vil ikke kommentere, hvem det tilhører, men adressen har vi valgt at ransage som led i den her sag.«

Det vides ikke, om de to mænd havde nogen relation til Nedim Yasar, ligesom politiet heller ikke ønsker at oplyse, hvorvidt de to mænd skulle tilhøre nogen bandegruppering.

'Politiet efterforsker stadig mulige motiver. Vi kan derfor ikke komme nærmere ind på, om der forventes yderligere anholdelser,' lød det i pressemeddelelsen fra Københavns Politi, der blev sendt ud torsdag.

I forbindelse med ransagningen af området i Ganløse har politiet haft både metaldetektorer og skovle i brug, som de har anvendt i et nærliggende skovområde. Torben Svarrer ønsker ikke at oplyse, om man leder efter noget specifikt, men fortæller, at man undersøger området grundigt.

Foto: Byrd/Steven Knap Vis mere Foto: Byrd/Steven Knap

Københavns Politi har foretaget ransagninger flere andre steder i Nordsjælland, men de ønsker ikke at oplyse hvor.

Gerningsvåben

Nedim Yasar blev skudt og dræbt på Hejrevej i det københavnske Nordvestkvarter den 19. november i år. Tidligere har politiet oplyst, at det formodede gerningsvåben var et håndvåben, og torsdag kan de tilføje, at der tale om en revolver af mindre kaliber.

De fortæller videre, at flugten fra stedet er sket i en blå VW Passat, som forud for drabet har holdt parkeret på Vibevej.

'Københavns Politi er stadig meget interesseret i at høre fra vidner, som enten har været på Hejrevej, Glentevej og Vibevej både før og under skudepisoden, og som endnu ikke har talt med politiet. Vi er også meget interesserede i at høre fra vidner, som har set den ovennævnte blå VW Passat, både forud for og efter drabet.'

Det er denne VW Passat, som var flugtbilen. Foto: Københavns Politi Vis mere Det er denne VW Passat, som var flugtbilen. Foto: Københavns Politi

Ifølge Københavns Politi er den blå Passat kendetegnet ved, at der er en lygtefejl på bilens venstre forlygte, ligesom den også var forsynet med nogle 'specielle alufælge.'