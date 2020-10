»Han tilkalder end ikke hjælp. Han stikker bare af.«

Sådan lyder det fra chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov fra Københavns Politi om den 21-årige mand, der er mistænkt for onsdag at have påkørt en mor og hendes femårige datter i København – hvorefter den lille pige afgik ved døden.

Det fortæller chefpolitiinspektøren til DR.

Den formodede gerningsmand blev anholdt torsdag aften, efter politiet i mere end et døgn massivt havde ledt efter ham.

Den forfærdelige ulykke skete onsdag eftermiddag ved 16-tiden på Peter Bangs Vej i Valby. Fra en sidevej kørte en bil med stor fart tværs over vejen og ramte pigen og hendes mor.

Den femårige pige mistede livet, mens moderen fik lettere kvæstelser.

Bilisten stak efterfølgende af til fods.

Torsdag aften kunne politiet meddele, at man havde anholdt den person, man mistænker for at have siddet bag rattet: En mand på 21 år, der i forvejen er kendt af politiet og har frakendt førerretten, skriver TV 2.

Derudover er han ifølge TV 2 også mistænkt for at have kørt bilen i påvirket tilstand, da der blev fundet lattergaspatroner i den.

Da den 21-årige blev anholdt torsdag aften omkring klokken 20, sad han i en bil sammen med to andre personer. De er ifølge DR nu sigtet for at have medvirket til hans flugt.