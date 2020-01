Når der søndag afholdes mindehøjtidelighed for den iranske general Qasem Soleimani i København, bliver det med øget opmærksomhed fra politiet.

For imens mindehøjtideligheden finder sted på Rådhuspladsen, afholder Stram Kurs ledet af Rasmus Paludan en demonstration.

En demonstration, som ligeledes bliver afholdt på Rådhuspladsen.

»Når han (Rasmus Paludan, red.) demonstrerer, så har vi et ekstra vågent øje, fordi erfaringen siger os, at det godt kan gå hen og udvikle sig til lidt mere voldsomme scenarier end normalt,« siger vagtchef ved Københavns Politi Jesper Frandsen.

Han oplyser, at Rasmus Paludan har anmeldt demonstrationen til politiet, og der vil således være tale om en lovlig demonstration.

»Det vigtigste for Københavns Politi er, at alle kan demonstrere frit, men vi kommer til at holde dem adskilt,« siger han videre.

Københavns Politi forventer, at op mod 100 personer deltager i mindehøjtideligheden for Qasem Soleimani, mens Rasmus Paludans demonstrationer ifølge politiet typisk plejer at bestå af 10-15 personer.

Arrangørerne bag mindehøjtideligheden for Qasem Soleimani har oprettet en begivenhed på Facebook, hvor de inviterer folk til at ære den afdøde general og andre irakere, der døde i det amerikanske droneangreb 3. januar.

Begivenheden er imidlertid blevet slettet på Facebook, og den er således ikke til at finde længere, men arrangørerne bag oplyser til B.T., at man fortsat agter at afholde mindehøjtideligheden for de personer, som døde i det, arrangørerne kalder et 'terrorangreb'.

Det varslede arrangement har bragt sindene i kog hos en række politikere. En af dem er De Konservatives udenrigsordfører, Naser Khader.

Han mener, at det er 'dybt, dybt forkasteligt' at afholde en mindehøjtidelighed for blandt andre Qassem Soleimani.

»Jeg siger ikke, at det skal forbydes. Jeg er bare kritisk over for, at de gør det. Det svarer til at holde en mindehøjtidelighed for Osama bin Laden.«

»Det er mangel på respekt over for de mange ofre, de her mænd har på samvittigheden,« siger Naser Khader og henviser til Soleimani og flere af de andre, der blev dræbt i angrebet.

Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Pia Kjærsgaard, er på linje med Khader.

»Jeg synes, det er forfærdeligt. Det er folk, der bor i Danmark, som hylder en massemorder. Jeg synes, det er mangel på respekt,« siger hun.