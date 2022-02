Efter at have efterforsket drabet på Mia Skadhauge Stevn i over to uger, begynder der at tegne sig et billede af, hvad der er sket med den 22-årige kvinde, efter hun steg ind i en bil på Vesterbro i Aalborg og siden blev fundet dræbt i Dronninglund Storskov.

Det fortæller lederen af efterforskningen og vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi, Frank Olsen.

»Vi bliver lige så stille klogere, så vi er ved at have et overblik over hændelsesforløbet, men det er ikke noget, jeg kan gå i detaljer med af hensyn til den videre efterforskning,« siger Frank Olsen til B.T.

Men selvom hændelsesforløbet så småt er klarlagt, er der endnu meget arbejde i efterforskningen.

»Vi har fået mange henvendelser, som vi stadig arbejder med. Så arbejder vi med de fund og spor, der er samlet ind, og vi skal lave undersøgelser og analyser,« siger Frank Olsen.

Hvad det er for nogle spor og fund, vil efterforskningslederen ikke løfte sløret for, men politiet har været til stede på flere forskellige adresser i Nordjylland i løbet af efterforskningen. Blandt andet ved et hus i den lille by Flauenskjold, der ligger mellem Aalborg og Frederikshavn.

Politiet havde spærret huset af i en uge, inden de 15. februar meldte ud, at de var færdige på stedet.

Gennem hele efterforskningen har politiet desuden været meget interesserede i at høre fra borgere, der måtte have oplysninger i sagen. Men opfordringen til at henvende sig er ikke lige så stor som i den indledende fase af efterforskningen, slår Frank Olsen fast.

»Vi har ikke så konkret brug for henvendelser længere. Men det er jo svært at sige, at det ikke gælder længere. For det er klart, at hvis der sidder folk med viden om det her, så skal de jo stadig henvende sig,« siger Frank Olsen.

Der er i sagen fortsat to sigtede, hvoraf den ene er varetægtsfængslet.