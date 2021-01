Vrede og kampklare demonstranter fra protestgruppen Men In Black mødte talstærkt op til på Rådhuspladsen i København lørdag, men det gjorde politiet også – yderst velforberedte.

Det endte med en frontalkonfrontation på Strøget, da demonstranterne – bevæbnet med kanonslag, brosten og fyrværkeri – havde fået besked på »at gå ud og smadre byen på en fredelig måde«.

Selvom Men In Black har holdt flere demonstrationer, og politiet beskriver Men In Black som en voldsparat organisation, de holder nøje øje med, har Men In Black alligevel formået at holde deres identitet hemmelig.

»Vi ved ikke, hvem de er, men de er særdeles voldsparate, og en dag kommer vi og banker på,« siger Peter Dahl, der er ledende politiinspektør og chef for beredskabet.

Politiet mødte talstrækt op til lørdagens demonstration. Foto: Philip Davali

Flere blev anholdt ved lørdagens demonstration, og i dommervagten kunne politiet genkende enkelte ansigter fra hooliganmiljøet, men de måtte også konstatere, at der var mange, de slet ikke vidste, hvem var.

»Det virker som meget forskellige mennesker med meget forskellige erhverv. Men de må i hvert fald havde det til fælles, at de mener, den rigtige måde at demonstrere på er via vold og hærværk.«

Dét er et helt særligt kendetegn ved Men In Black. For de fleste demonstrationer forløber langtfra således. Stort set hver dag i de senest fem måneder har andre grupper afholdt demonstrationer foran Christiansborg med mere eller mindre samme budskab.

Nemlig at demonstranterne vil have mere frihed, færre restriktioner og ikke vil »tvangsvaccineres«. Men Men In Blacks metode er anderledes.

»Normalt, når der bliver afholdt en demonstrationer, foregår det ganske fredeligt. Det er ikke hver dag, politiet må opløse en lovlig demonstration. Men det her er en organisation, hvor det virker, som om de ikke vil i dialog med politiet. Det virker som en del af konceptet,« siger Peter Dahl.

Men In Black undgår ikke kun politiet. De tager sig generelt lidt mystisk ud. De er mørkklædte, de er maskerede, og de vil helst ikke udtale sig til pressen.

Op til lørdagens demonstration var politiet, trods deres sparsommelige viden om Men In Black, dog velforberedt.

De havde nemlig draget sig nogle erfaringer fra 19. december, hvor Men In Black også holdt en demonstration, der bevægede sig rundt i byen.

Er Men In Blacks demonstrationsform for voldsom?

»Vi kunne konstatere 50 tilfælde af hærværk, og der blev skudt kanonslag mod politiet og civile. Vi kunne se, de ville andet end en fredelig meningstilkendegivelse, og vi stod tilbage med en by, der havde fået ar efter deres hærgen gennem gaderne. Vi har kunnet se, hvordan deres demonstrationer har eskaleret.«

Man skal dog ikke læne sig tilbage og tro, at politiet er ligeglad med den voldsparathed, de ser ved Men In Black. De har iværksat en massiv indsats, hvor flere af medlemmerne vil blive draget til ansvar for den vold og det hærværk, de har bedrevet.

»Vi skal have forberedt os, og vi har mange billeder, som vi skal have kigget igennem, så vi har dokumentationen på plads. Der er ingen tvivl om, at nogle af dem tror, de slap godt fra at kaste med sten mod politiet. Men de er ikke sluppet godt fra det endnu. Når man vælger vold som demonstrationsform, så er det en sag for politiet,« siger Peter Dahl.