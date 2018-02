Den offentlige omtale af nye spor i sagen om drabet på en kvinde i Virum for fem år siden har allerede efter et døgns tid haft en effekt. Politiet har fået flere henvendelser - og håber på flere.

Nye retsgenetiske metoder har sikret bedre og mere præcise oplysninger om den indbrudstyv, som slog viceskoleinspektør Heidi Abildskov ihjel 16. november 2012.

Oplysningerne blev frigivet onsdag, og torsdag er betjente i gang med at behandle tip fra borgere.

- Vi har fået fem-ti henvendelser, og dem er vi meget glade for, siger politikommissær Henrik Gunst i Nordsjællands Politi.

Klik her og se mere tv på localeyes.dk

Han understreger, at politiet meget gerne modtager flere opkald fra borgere om det nye spor.

I et slags portræt af gerningsmanden hedder det, at vedkommende er stofmisbruger, at han er af østasiatisk oprindelse, og at han dengang havde en skade på højre hånd.

En analyse af gerningsmandens blod har vist, at han var påvirket af flere forskellige typer narkotika på tidspunktet for forbrydelsen.

Manden var i øvrigt iført noget genbrugsagtigt tøj, har politiet oplyst.

Heidi Abildskov blev 41 år. Hun blev dræbt af flere stik, da en indbrudstyv var trængt ind i hendes hjem, en villa på Frederiksdalsvej i Virum.

/ritzau/