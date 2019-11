Politiet arbejder med flere teorier om, hvorfor den 28-årige mor til to, Kira Lilleeng, har været forsvundet i fire døgn.

Det fortæller vicepolitiinspektør Brian Belling til B.T.

»Vi arbejder ud fra flere vinkler. Den ene er, at hun er blevet udsat for noget kriminelt. Den anden er, at hun har taget sit eget liv, og den tredje er, at hun skjuler sig et sted. Vi håber selvfølgelig, at hun blot er gået under jorden og har brug for at være sig selv,« siger Brian Belling, der er leder af Afdelingen for Personfarlig Kriminalitet i Københavns Politi

Ved du noget? Så send en mail til jvl@bt.dk eller 1929@bt.dk.

Overvågningsbillede af Kira Lilleeng, der har været forsvundet i fire dage. Foto: Københavns Politi Vis mere Overvågningsbillede af Kira Lilleeng, der har været forsvundet i fire dage. Foto: Københavns Politi

Et overvågningsbillede fra Lån & Spar Bank på Amagerbrogade 52 er sidste spor af Kira Lilleeng. Mandag den 4. november kl. 16.58 hævede hun et mindre beløb i kontanter, og siden er hun ikke blevet set.

Det har skabt voldsom bekymring hos hendes venner og familie, der har meldt hende savnet til politiet og henvendt sig til eftersøgningsorganisationerne Missing People og Forsvundne Personer.

Politiet har ledt i grønne områder med hunde. Overvågningsvideo er ved at blive indsamlet på Amager og der er foretaget mastesug af oplysninger om Kira Lilleengs mobiltelefon. Hendes naboer på Amager har også haft besøg af politiet.

»På nuværende tidspunkt, er der ikke noget, som tyder på, at hun har været udsat for en forbrydelse, men det er mærkeligt, at hun forsvinder, for det er noget, der tilsyneladende sker ud af den blå luft,« siger Brian Belling.



Henter kort...

Efterforskningsleder ved Københavns Politi, Søren Lauritsen, har til TV2 Lorry sagt, at Kira Lilleeng er selvmordstruet, og at de derfor frygter for hendes liv. Ifølge Brian Belling er der dog lige nu intet i efterforskningen, der peger i retning af selvmord.

»Vi har en indikation af, at hun kan være selvmordstruet, men der er ikke noget konkret, som tyder på, at hun har taget sit eget liv. Der er ikke et selvmordsbrev, og der er ikke indkøbt store mængder sovemedicin eller andet,« siger Brian Belling.

Tidligt i efterforskningen havde politiet en indikation af, at Kira Lilleeng kunne opholde sig på Vesterbro, men det er politiet nu gået bort fra.

»Der er ikke noget, der specifikt tyder på, at hun er taget til Vesterbro. Det sidste spor, vi har af hende, er fra Lån og Spar Bank på Amagerbrogade,« siger Brian Belling.

Kira Lilleeng har været forsvundet siden 4. november. Foto: Københavns Politi / privatfoto Vis mere Kira Lilleeng har været forsvundet siden 4. november. Foto: Københavns Politi / privatfoto

Det beløb, Kira Lilleeng hævede på Amagerbrogade, er ikke stort nok til, at hun kan stikke af til udlandet eller holde sig skjult i længere tid.

Hvis hun foretager nye hævninger, vil politiet kunne se det. Og som dagene går svinder håbet om at finde hende i live langsomt.

»Tidsfaktoren er afgørende. Det er for koldt til, at hun kan opholde sig udendørs i længere tid, » siger Brian Belling.

Fredag eftermiddag udsendte Københavns Politi en pressemeddelelse, hvor de offentliggjorde overvågningsbillederne fra Amagerbrogade og samtidig udsendte politiet et signalement. Det gjorde politiet i håb om at modtage nye henvendelser i sagen, fortæller Brian Belling.

Arkivfoto. Vicepolitiinspektør Brian Belling, leder af afdeling for personfarlig kriminalitet ved Københavns Politi. (Foto: Celina Dahl/Scanpix 2019) Foto: Celina Dahl Vis mere Arkivfoto. Vicepolitiinspektør Brian Belling, leder af afdeling for personfarlig kriminalitet ved Københavns Politi. (Foto: Celina Dahl/Scanpix 2019) Foto: Celina Dahl

»Vi går ud med billederne, dels for at vise, hvilket tøj hun har på og fordi vi håber, at nogen, vi ikke har talt med, vil henvende sig,« siger han.

Kira Lilleeng beskrives som 158-161 cm høj, etnisk dansk af udseende, spinkel af bygning, mørkebrunt hår, blå øjne. Hun har sit for- og efternavn tatoveret rundt om det ene håndled.

På overvågningsbillederne er hun iklædt en grå frakke, der er bundet om livet med bindebånd, sorte bukser og sorte sko/støvler med sort bund. Hun bærer muligvis en sort taske med sort skulderrem.

Af et signalement udsendt af Kira Lilleengs veninde fremgår det yderligere, at Kira Lilleeng har en stor blomst tatovering på siden og hendes søns navn op ad rygsøjlen.

Veninden skriver på Facebook, at hun havde kontakt til Kira Lilleeng 3. november, og at Kira Lilleeng ikke har haft kontakt til andre personer siden søndag. B.T. har talt med veninden, som ikke har yderligere at fortælle offentligheden på nuværende tidspunkt.

Ifølge B.T.s oplysninger er Kira Lilleeng mor til en søn på 11-12 år og en datter i børnehavealderen. Henvendelser kan indgives til politiet ved at ringe til 114.

Du kan tippe B.T. ved at sende en mail til 1929@bt.dk.